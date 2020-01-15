بث مباشر.. السيسي يفتتح قاعدة برنيس العسكرية

15 يناير 2020 - 10:49 ص

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعدة برنيس العسكرية، والمرحلة الختامية لمناورة "قادر 2020"، بحضور عدد من وزراء الدفاع العرب والشخصيات الدبلوماسية.

وتعد قاعدة برنيس، أكبر قاعدة جوية بحرية بالشرق الأوسط، وقطاع البحر الأحمر، والأولى من نوعها على الأراضي المصرية.

وتقع القاعدة جنوب شرق مصر، ومجاورة لمطار برنيس الحربي، وتعتبر ضمن مجموعة قواعد جديدة نفذتها القوات المسلحة بتوجيه رئاسي لتأمين الحدود الإستراتيجية والأهداف الحيوية.