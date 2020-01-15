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ريم البارودي مطلوبة على جوجل لهذا السبب

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ريم البارودي
ريم البارودي
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علا خطاب

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واحد من الناس

جوجل

عمرو الليثي

ريم البارودي

ميرنا المهندس

تصدرت الفنانة ريم البارودي، مؤشرات البحث على جوجل، بعد ظهورها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، حيث كشفت الكثير من الإسرار عن علاقتها بالفنان أحمد سعد والراحلة ميرنا المهندس.

وخلال لقائها، دخلت ريم البارودي، في نوبة بكاء، بمجرد ظهور صورة الراحلة ميرنا المهندس.

وقالت ريم البارودي إنها نادمة على الخلاف مع ميرنا المهندس التي كانت تعد واحدة من أقرب صديقاتها، لافتة إلى أن الخلافات كانت بسيطة ولا تستحق.

وكشفت ريم البارودي، عن أن الراحلة لم تتوفى بسبب مرض السرطان كما ظن البعض، مؤكدة أنه كان مرضا نادرا.

وأكدت حرصها على زيارة قبر ميرنا المهندس بين الحين والآخر، حيث تفضفض وتبوح بأسرارها.


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