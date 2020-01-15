اجتماع هام لـ «الجبلاية» لكشف تفاصيل مباراة السوبر

15 يناير 2020 - 09:59 ص

تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماع فى الواحدة ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر المصرى بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، المقرر إقامته يوم 20 فبراير المقبل بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الأربعاء.