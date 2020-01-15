  • الأربعاء 15 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح قوش

من هو "قوش" قائد انقلاب السودان؟

التليفزيون الإيراني يعلن مغادرة السفير البريطاني للبلاد

التليفزيون الإيراني يعلن مغادرة السفير البريطاني للبلاد

نانسي عجرم

طوني خليفة يثير غضب والد قتيل نانسي عجرم:"هتقسموا فلوسها"

البابا تواضروس يمسك بعصا الرعاية

«عصا الأسقف».. «الزي الكنسي».. حكايات وأسرار

السيسي

بث مباشر.. السيسي يفتتح قاعدة برنيس العسكرية

البشير

هجوم مسلح على سجن البشير.. والقوات السودانية تتصدي

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

وهدان: مع التعنت الأثيوبي.. قاعدة برنيس قوة جديدة تضاف لقوة المصريين

بوش الابن

فيديو نادر.. وصلة رقص لـ"بوتين" و"بوش"

هتلر وستالين في استقبال قاسم سليماني

بعد استقبال الإمام الحسين.. هتلر وستالين في استقبال قاسم سليماني

سد النهضة

إثيوبيا في ورطة.. مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

السيسي يفتتح أكبر قاعدة جوية بحرية بالشرق الأوسط

الحياة السياسية

السيسي
السيسي
Advertisements

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

الرئيس السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة

#

قصف جديد يستهدف قاعدة أمريكية بالعراق

#

السيسى يفتتح مشروعات إنتاج حيواني متكامل بالفيوم

#

معيط: مصر ثاني دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا تطرح سندات بأجل 40 عامًا

الشرق الأوسط

السيسي

يفتح

اكبر قاعدة

يشهد الرئيس عبدا لفتاح السيسي، افتتاح  أكبر قاعدة جوية بحرية بالشرق الأوسط وبقطاع البحر الأحمر، تحت اسم قاعدة "برنيس الجنوبية" والتى تعد الأولى من نوعها على الأراضي المصرية.

ويحضر حفل الافتتاح عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

ويبدأ الافتتاح بمناورة ضخمة جدًا وهي الأكبر في تاريخ الجيش المصري، وأطلق عليها (قادر 2020)، وتشارك فيها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» غريب.. كولا جديدة بطعم السمك المملح و الخوخ المخلل
» الكويت.. نفذ عملية ذبح.. وسلّم نفسه للأمن
» بسبب السيلفي.. وفاة نجمة إنستجرام في حادث مروع
» محمود العسيلي يشعل مواقع التواصل من شهر العسل
» وزير النقل: هذه تفاصيل الخطة الاستثمارية 2020
» شقيق فنانة شهيرة ينشر خلافاته مع والدتها على الهواء
» قطار الأهلى يستدرج طنطا بإستاد القاهرة
» صابرين تكشف:" هاتف كان يحدثني أثناء تصوير أم كلثوم "
» "أبو هشيمة" ترند "تويتر" بصور وفيديوهات خاصة
» شاهد.. تهريب فهود إلى السعودية
» ريم البارودي مطلوبة على جوجل لهذا السبب

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    03:00 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة