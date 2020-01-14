"أنا صاحب الفكرة".. فاروق حسني يوجه رسالة شكر للرئيس

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وجه فاروق حسني وزير الثقافة والآثار الأسبق، الشكر للرئيس السيسي لاستكمال المتحف رغم انشغاله في المشروعات القومية الكبرى، كما وجه شكره للرئيس مبارك لأنه وافق على فكرة المتحف عندما عرضها عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فكرة المتحف جاءت له أثناء تناول الطعام في المعهد العربي في باريس، واستفزه وقتها مهندس معماري فرنسي، بسؤال :"هتعملوا أيه في المخزن بتاعكم اللي في التحرير؟.

 وتابع: "رديت عليه وقولتله أيه رأيك هنعمل أكبر متحف في العالم، ومن هنا جاءت الفكرة، معقبا: "الفكرة كانت فكرتي وأنا صاحب فكرة المتحف الكبير".

وأكد وزير الثقافة والآثار الأسبق، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمتحف وهي المعامل وجار حاليًا العمل في المرحلة الثالثة والأخيرة".

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