مفاجأة فيما وثقته الكاميرات.. تطورات جديدة في قضية التحرش بزوجة إمام عاشور





عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" 5 ملايين جنيه تعويضا مؤقتا واستدعاء أقرباء زوجته.. مفاجآت تتكشف في واقعة تعدي إمام عاشور على فرد أمن".

وجاء في التقرير أن الحديث عن المشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وفرد الأمن بأحد المولات، مازال مستمرا، وأن محامي فرد الأمن طالب بتعويض مادي يقدر بـ 5 ملايين جنيه بسبب ما تعرض له موكله من اعتداء على الجسد والكرامة.

وتواصل نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها وطالبت بحضور 2 من أقرباء زوجة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، التي ذكرتهما شاهدان في تعرضها للتحرش.

وأشار التقرير إلى أن زوجة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي أدلت بأقوالها لدى النيابة بعد تعرضها للتحرش من قبل أفراد الأمن التي كانت تعمل في المول.

الكاميرات لم توثق التحرش أو المعاكسة

وقامت النيابة بالاستماع إلى مدير السينما، ومدير الأمن الإداري وعدد من أفراد الأمن، كما أجرت معاينة لغرفة التحكم بالكاميرات، ورجعت خط سير زوجة عاشور، فوجدت أن الكاميرات لم توثق، ما يشير إلى تعرضها للتحرش أو المعاكسة.

تطور مثير في أزمة إمام عاشور وخناقة المول

وعقب الانتهاء من سماع اقوال زوجة إمام عاشور وإفادتها بتعرضها للتحرش اللفظي وإبلاغها الأمن انتقلت النيابة إلى المول مسرح الواقعة وتم إجراء معاينة غرفة التحكم بكاميرات المراقبة في محيط السينما وراجعت النيابة خط سير زوجة إمام عاشور منذ دخولها لمحيط السينما وخروجها حتى خروجها من المول تماما ولم توثق الكاميرات ما يشير الى تعرضها للتحرش او المعاكسة أو المضايقة من اي شخص.

وشهدت التحقيقات تضارب أقوال ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب النادي الاهلي باقوال افراد الامن ومدير أمن المول حيث ذكرت زوجة امام عاشور في التحقيقات المجراة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد وبإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، أنها كانت متواجدة في السينما داخل المول الشهير برفقة صديقاتها وأقاربها وأثناء ذلك قام أحد رواد السينما بالتحرش بها لفظيا وقامت بالاستغاثة بأحد أفراد الأمن في المول وأخبرته بما حدث معها إلا أنه لم يستجب لها فقامت بالإتصال بزوجها إمام عاشور.

خناقة 7 الصبح

وعقب خروجها من المول انتظرت قرابة ٣٠ دقيقة في سيارتها حتى حضر امام عاشور بين الساعة السادسة والسابعة صباحا وحدثت واقعة تشاجره مع افراد الامن الذين لم يستجيبوا لشكوى زوجته لتعرضها للتحرش من بعض الشباب.

وقال مدير أمن المول ومشرف الامن المجني عليه وكافة افراد الامن الاداري في محيط السينما التي كانت بها زوجة امام عاشور انهم لم يتلقوا منها او من اي سيدة اخرى اية شكاوى او بلاغات بتعرضها للتحرش او المعاكسة، ومازالت التحقيقات مستمرة.

وصرفت أمس النيابة العامة بالشيخ زايد زوجة امام عاشور من سراي النيابة عقب الاستماع لاقوالها في اتهام زوجها بالتعدي على مشرف امن في مول بالشيخ زايد لتعرضها للمعاكسة في السينما.

وفرغت النيابة كاميرات المراقبة في محيط السينما للتأكد من تعرض زوجة امام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما كما قال اللاعب لافراد الامن وتبين من مراجعة الكاميرات ان زوجة امام عاشور دخلت الى السينما في العرض من ٣ الى ٥ فجرا واثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها احد بالمعاكسة.

وحول تعرضها للمعاكسة او التحرش داخل القاعة قال افراد الامن انها لم تبلغ اي من افراد الامن سواء في قطاع السينما او امن المول بتعرضها للمعاكسة وغادرت المول عقب انتهاء الفيلم حتى عاد امام عاشور في السابعة صباحا وتشاجر مع افراد الامن متهما اياهم بانهم من ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.