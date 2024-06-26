جهاد جريشة يفجر مفاجأة: إعادة مباراة المقاولون وبيراميدز لهذا السبب

قال الخبير التحكيمي جهاد جريشة إن مباراة المقاولون العرب وبيراميدز ضمن
منافسات الدوري العام بنسبة كبيرة سيتم إعادتها .
وأضاف جريشة خلال تصريحات تلفزيونية: "محمد الحنفي حكم كبير وأدار
مباراة تحكيمية ممتازة، ولكن المقاولون العرب يتحدث عن أحقيته في إدارة المباريات".
وأوضح: "الحكم يجب أن يجتاز اختبار طبي واختبار وارنر، وهذا الاختبار
ليس له بديل، وهو شرط أساسي لإدارة المباريات في الدوري أو المباريات الخارجية".
وتابع: "يجب أن يجتاز الحكم اختبار وارنر، هو اختبار قوي للغاية، وكان
على الحكم محمد الحنفي أن يجتازه قبل إدارة المباريات".
وأكمل: "ما حدث في مباراة المقاولون العرب هو خطأ، وما بني على خطأ
فهو خطأ، فالحكم محمد الحنفي لم يجتاز اختبار وارنر".
وأتم جهاد جريشة تصريحاته قائلًا: "بنسبة كبيرة المباراة سيتم إعادتها
مرةً أخرى، إذا تم تصعيد الأمور.. المباراة غير قانونية".