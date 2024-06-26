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جهاد جريشة يفجر مفاجأة: إعادة مباراة المقاولون وبيراميدز لهذا السبب

جريشة
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الأربعاء، 26-06-2024 09:59 ص

 

قال الخبير التحكيمي جهاد جريشة إن مباراة المقاولون العرب وبيراميدز ضمن منافسات الدوري العام بنسبة كبيرة سيتم إعادتها .

وأضاف جريشة خلال تصريحات تلفزيونية: "محمد الحنفي حكم كبير وأدار مباراة تحكيمية ممتازة، ولكن المقاولون العرب يتحدث عن أحقيته في إدارة المباريات".

وأوضح: "الحكم يجب أن يجتاز اختبار طبي واختبار وارنر، وهذا الاختبار ليس له بديل، وهو شرط أساسي لإدارة المباريات في الدوري أو المباريات الخارجية".

وتابع: "يجب أن يجتاز الحكم اختبار وارنر، هو اختبار قوي للغاية، وكان على الحكم محمد الحنفي أن يجتازه قبل إدارة المباريات".

وأكمل: "ما حدث في مباراة المقاولون العرب هو خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ، فالحكم محمد الحنفي لم يجتاز اختبار وارنر".

وأتم جهاد جريشة تصريحاته قائلًا: "بنسبة كبيرة المباراة سيتم إعادتها مرةً أخرى، إذا تم تصعيد الأمور.. المباراة غير قانونية".

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