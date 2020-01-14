» بسبب الفتاوى.. إعلامية شهيرة تنفعل على متابعيها: "بطلوا تتفرجوا"

14 يناير 2020 - 02:18 م

أثارت الإعلامية، دعاء فاروق، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمشاركتها برأيها الديني خلال حلقات برنامجها "أسال مع دعاء"، وهو ما جعلها تتعرض لانتقادات عدة.

ونشرت دعاء عبر حسابها على "إنستجرام"، عدة صور لها من حلقة برنامجها "اسأل مع دعاء"، ليعلق أحد المتابعين كاتبا: "أستاذة دعاء أنا شفت الحلقة كان في سؤال عن البنوك ولاحظت إن حضرتك بتشاركي برأيك الديني في الموضوع وكمان بتستشهدي بما حدث بالحنفية أرجو منك عدم الفتي إحنا مش ناقصين لو تكرمتي".

من جهتها، انفعلت دعاء على المتابع كاتبة: "هو مش فيه شيخ جليل سامع ومعترضش.. هو الاستشهاد بقصة صحيحة بيضايقك ليه؟؟ ومش ناقصين ايه؟".

وتابعت:" فيه برامج كتيرة بتقدم محتوي الفتاوي أنا مش بقدمها حضرتك ممكن تتفرجي عليها وبلاش برامجي خالص عشان أنا مش بسكت فيها ومش ناوية أبطل اللي اعمله إنما حضرتك ممكن تبطلي تتفرجي عليا طالما الموضوع مؤرق بالنسبة لك".

وتقدم دعاء فاروق، برنامج "اسال مع دعاء" على قناة النهار.