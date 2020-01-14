  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر04:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فاروق حسني

"أنا صاحب الفكرة".. فاروق حسني يوجه رسالة شكر للرئيس

نيشان

إعلامي لبناني يثير الجدل بشأن حادثة نانسي عجرم: "ماذا لو قتلت"

نجيب ساويرس

توقعات "ساويرس" لسوق الذهب والعقارات في 2020

أنابيب الغاز أدوات الصراع الخفى فى الشرق الأوسط

ذعر فى المنوفية إثر انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز

نانسي عجرم

زوجة المتهم بسرقة فيلا نانسي عجرم تصدم الجميع بهذا الأمر

اليسا

إليسا تثير ضجة: "بتسمحولنا نرجع نثور"

" مصر مهد الحضارة".. آية قرآنية في امتحان اللغة العربية

" مصر مهد الحضارة".. آية قرآنية في امتحان اللغة العربية

الطائرة الأوكرانية المنكوبة

إيران تعتقل أشخاصًا لدورهم في إسقاط الطائرة الأوكرانية

البرادعي

رسالة مفاجئة من " البرادعي": يكفي هذا الأمر

الأهلى

مفاجأة.. "فيفا" يهدد لاعب الأهلى بالإيقاف 6 أشهر

بسبب الفتاوى.. إعلامية شهيرة تنفعل على متابعيها: "بطلوا تتفرجوا"

الصفحة الأخيرة

دعاء فاروق
دعاء فاروق
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

إعلامية شهيرة: "بركب محاليل ومش قادرة أشرب"

#

هجوم على فنانة شهيرة بسبب شروط الزواج من بناتها

#

هجوم على فنانة شهيرة بسبب "حديث نبوي"

#

فنانة شهيرة تبكي على الهواء بسبب ابنها

فتاوى

دعاء فاروق

اسأل مع دعاء

أثارت الإعلامية، دعاء فاروق، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمشاركتها برأيها الديني خلال حلقات برنامجها "أسال مع دعاء"، وهو ما جعلها تتعرض لانتقادات عدة.

ونشرت دعاء عبر حسابها على "إنستجرام"، عدة صور لها من حلقة برنامجها "اسأل مع دعاء"، ليعلق أحد المتابعين كاتبا: "أستاذة دعاء أنا شفت الحلقة كان في سؤال عن البنوك ولاحظت إن حضرتك بتشاركي برأيك الديني في الموضوع وكمان بتستشهدي بما حدث بالحنفية أرجو منك عدم الفتي إحنا مش ناقصين لو تكرمتي".

من جهتها، انفعلت دعاء على المتابع كاتبة: "هو مش فيه شيخ جليل سامع ومعترضش.. هو الاستشهاد بقصة صحيحة بيضايقك ليه؟؟ ومش ناقصين ايه؟".

وتابعت:" فيه برامج كتيرة بتقدم محتوي الفتاوي أنا مش بقدمها حضرتك ممكن تتفرجي عليها وبلاش برامجي خالص عشان أنا مش بسكت فيها ومش ناوية أبطل اللي اعمله إنما حضرتك ممكن تبطلي تتفرجي عليا طالما الموضوع مؤرق بالنسبة لك".

وتقدم دعاء فاروق، برنامج "اسال مع دعاء" على قناة النهار.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» احذر.. الشواء لا يضر بالرئة فقط بل يضر بهذا العضو أيضا
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
» لأول مرة.. الملكة إليزابيث توافق على قرار الأمير هاري وزوجته
» الدين العالمي يصل إلى 253 تريليون دولار
» البارودي تحرج أحمد سعد بتصريح صادم
» بعد اجتماع الملك سلمان.. السعودية تهاجم إيران لهذا السبب
» بسبب الفتاوى.. إعلامية شهيرة تنفعل على متابعيها: "بطلوا تتفرجوا"
» طريقة سهلة للإقلاع عن التدخين
» شاهد.. سلطان عمان يستقبل شيخ الأزهر للتعزية في "قابوس"
» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لموقعة الجونة
» فنانة شهيرة تعتذر للكويت بسبب صدام حسين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:18 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة