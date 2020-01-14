أديب: فيه ضجة كبيرة هتحصل ومش هنخلص

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
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وفاة

السجن

عمرو أديب

ام بى سى مصر

رابعة

عقب الإعلامي عمرو أديب، على خبر وفاة أحد المتهمين في قضية رابعة بالسجن، قائلاً: "هتحصل ضجة ومش هنخلص".

وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر": "مصطفى قاسم المتهم في قضية رابعة توفي في السجن، ويحمل الباسبور الأمريكي، عشان كده بقولكم أن فيه ضجة كبيرة هتحصل على وفاته داخل السجن".

وتابع: "المتهم مصطفى قاسم كان يحمل الجنسية الأمريكية والمصرية، وأحد الأشخاص طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية".

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