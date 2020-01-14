أديب: فيه ضجة كبيرة هتحصل ومش هنخلص

14 يناير 2020 - 12:01 م

عقب الإعلامي عمرو أديب، على خبر وفاة أحد المتهمين في قضية رابعة بالسجن، قائلاً: "هتحصل ضجة ومش هنخلص".

وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر": "مصطفى قاسم المتهم في قضية رابعة توفي في السجن، ويحمل الباسبور الأمريكي، عشان كده بقولكم أن فيه ضجة كبيرة هتحصل على وفاته داخل السجن".

وتابع: "المتهم مصطفى قاسم كان يحمل الجنسية الأمريكية والمصرية، وأحد الأشخاص طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية".