اتهام يلاحق "غادة والي".. وترد: معايا شهود

14 يناير 2020 - 11:40 ص

ردت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن السابقة، على الأنباء التي تداولها البعض بشأن فصالها مع الباعة الجائلين في محافظة أسوان قائلة: "كنت حابة أشتري من الباعة الجائلين".

وأضافت "والي"، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، أنه خلال تواجدها بمؤتمر السلام والتنمية في أفريقيا، المقام بأسوان، قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن يتجول بالمحافظة.

وتابعت: "قررت شراء بعض الأشياء من الباعة الجائلين دون الفصال معهم، معقبة: "ديه إشاعة مغرضة، معايا شهود أني مفاصلتش".