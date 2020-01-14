محمد نجم.. اشتهر بـ"شفيق ياراجل" وتزوج شقيقة فنان شهير

14 يناير 2020 - 10:01 ص

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي الراحل، محمد نجم، الذي غادر عالمنا في منتصف العام الماضي بعدما قدم لنا أعمالا كوميدية مميزة مازالت خالدة في ذكرانا.



اشتهر الفنان الراحل محمد نجم بالخروج عن النص في أغلب مسرحياته، حيث صرح في أحد اللقاءات التليفزيونية، بأن لزمة "شفيق يا راجل" نفسها كانت مجرد خروج عن النص منه.



وبدأ محمد نجم التمثيل في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون، واتجه بعد ذلك للمسرح الكوميدي، حيث أسس فرقة مسرحية كوميدية خاصة به تحمل اسم "فرقة نجم".



كما عرضت له العديد من الأعمال المسرحية خارج مصر، منها "أنا أجدع منه ..في أمريكا"، "عيطة عامل زيطة.. في لبنان والدنمارك"، "عفريت في الأكاديمية .. في السعودية"، "زغلول على المحمول .. سوريا والدنمارك"، وغيرها.



بينما أشهر أعماله هي مسرحية "عش المجانين"، واشتهر فيها بمقولة "شفيق يا راجل"، وحققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي.



في حين،حققت مسرحية "النمر" أعلى الإيرادات في تاريخ عروض البيت الفني للمسرح، واستمر عرضها منذ عام 2007 حتي عام 2010 .



وتزوج محمد نجم من يسرية محمد عبد الجليل شقيقة الفنان عمرو عبدالجليل، وأنجب منها ابنه الوحيد شريف.



ورحل الفنان محمد نجم، عن عالمنا، في أول أيام عيد الفطر الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

