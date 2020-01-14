أول عمرة على روح سارق منزل نانسي عجرم

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عمرة

نانسي عجرم

زوج نانسى عجرم

قام أحد الأشخاص من عائلة الشاب السوري القتيل، وصاحب قضية سرقة منزل الفنانة  اللبنانية، نانسي عجرم، بعمل عمرة على روحه، وهو ما أثار التعاطف مع أسرةالقتيل

ونشر أحد أقارب محمد الموسى، صورة لورقة بجوار الكعبة المشرفة، مكتوب عليها عبارة إهداء إلى روح الشاب السوري قتيل فيلا نانسي عجرم، كأول تصرف من عائلته على أرض الواقع.

وكان قد لقي الشاب السوري، محمد حسن الموسى، مصرعه في فيلا نانسي عجرم، برصاص زوجها فادي الهاشم، الذي برر قتل الشاب السوري بأنه جاء ملثمًا ومتسللًا من أجل السرقة.

وقد أصدر الطب الشرعي اللبناني تقريره في قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، برصاص فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم.

 

وقال الطبيب الشرعي، إن الشاب السوري تلقى 18 طلقة في جسده كانت كالتالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف اليسرى، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ اليسرى.

 

وأشارت الدلائل في التقرير إلى أن هناك اشتباها فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري، حيث إن هناك شخصا كان يضرب النار من الأمام وآخر من الخلف.

 

وكان القضاء اللبناني قد أفرج عن فادي الهاشم،زوج نانسي عجرم، في قضية قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، داخل فيلته، وبررت نانسي وزوجها قتل هذا الشاب، لأنه لص تسلل للفيلا لسرقة محتوياتها وتهجم على غرفة بناتهم .

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