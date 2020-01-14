مورينيو لمحمد صلاح: لقنتك درسا لن تنساه

أحمد عادل شعبان
أكد جوزيه مورينيو - المدير الفني لنادي توتنام الإنجليزي - أنه لقن النجم المصري محمد صلاح وساديو ماني - لاعبا ليفربول - درسنا لن ينسياه.
وقال "مورينيو" تعليقا على خسارته أمام ليفربول بهدف مقابل لا شيء : مدافعي الشاب تانجانجا الذي يشارك في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى لقن صلاح وماني درسا .. لقد منعهما من التحرك أو تشكيل أية خطورة خلال المباراة.
وأضاف: تفاجأت من مستواه لكني أظن أن صلاح وماني باتا يعرفان من هما تانجانجا جيدًا.
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