مورينيو لمحمد صلاح: لقنتك درسا لن تنساه

14 يناير 2020 - 07:05 ص

أكد جوزيه مورينيو - المدير الفني لنادي توتنام الإنجليزي - أنه لقن النجم المصري محمد صلاح وساديو ماني - لاعبا ليفربول - درسنا لن ينسياه.



وقال "مورينيو" تعليقا على خسارته أمام ليفربول بهدف مقابل لا شيء : مدافعي الشاب تانجانجا الذي يشارك في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى لقن صلاح وماني درسا .. لقد منعهما من التحرك أو تشكيل أية خطورة خلال المباراة.



وأضاف: تفاجأت من مستواه لكني أظن أن صلاح وماني باتا يعرفان من هما تانجانجا جيدًا.



