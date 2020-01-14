هذا ما قاله "أديب" عن وفاة متهم بقضية رابعة في السجن

عقب الإعلامي عمرو أديب ، على خبر وفاة السجين مصطفى قاسم عبدالله محمد، المتهم بالسجن المشدد 15 عاما في قضية فض اعتصام رابعة، مؤكدا أن هذا الشخص يحمل الجنسية الأمريكية، وهو من الأشخاص الذين ذكرهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاسم.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "اليومين الجايين هيبقى عليها دوشة جامدة.. والقضية إنه مواطن مصري معاه باسبور أمريكاني، ومعنديش ملابسات الوفاة".
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المحكوم عليه مصطفى قاسم عبدالله محمد؛ للوقوف على أسباب وفاته. كما أمر بطلب ملفه الطبي وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله مستشفى جامعة القاهرة "قصر العيني"، وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة.
وكان المتوفى قد نُقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى جامعة القاهرة أمس الأحد؛ لتلقي العلاج هناك غير أنه فارق الحياة اليوم.