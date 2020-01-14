هذا ما قاله "أديب" عن وفاة متهم بقضية رابعة في السجن

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المحكوم عليه مصطفى قاسم عبدالله محمد؛ للوقوف على أسباب وفاته.







كما أمر بطلب ملفه الطبي وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله مستشفى جامعة القاهرة "قصر العيني"، وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة.وكان المتوفى قد نُقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى جامعة القاهرة أمس الأحد؛ لتلقي العلاج هناك غير أنه فارق الحياة اليوم.