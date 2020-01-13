» بشرى سارة.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية

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أسعار الذهب

تراجع كبير

العاملات المسائية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بمقدار 5 جنيهات مقارنة بأسعار أمس، وأسعار التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا، نحو 685 جنيهًا.

ومن جانبه قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب شهدت تراجعًا بمقدار 5 جنيهات متأثرة بالانخفاض في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1552 دولار للأوقية.

وأضاف نجيب، أن عيار 18 سجل 587.14جنيه، وعيار21 بلغ 685 جنيه، وعيار 24 لامس 782.85 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 5530 جنيهًا.

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