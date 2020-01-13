الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، طقس الـ 48 ساعة المقبلة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد استقرار ملحوظ فى حالة الطقس على كافة الأنحاء.

وترتفع درجات الحرارة بمعدل 5 درجات على القاهرة الكبرى، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى غدا 19 درجة، فيما ترتفع لتسجل 24 درجة الأربعاء المقبل.

وتوقع الخبراء، أن يسود غدا الثلاثاء، شبورة مائية صباحا على شمال الب?د تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، والطقس دافئ على شمال الب?د حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة لي?، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط غربا، وتؤدى إلى اضطراب الم?حة البحرية على البحرالمتوسط والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى الغرب.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجات، سانت كاترين العظمى 14 درجة والصغرى 2 درجة.

أما عن حالة الطقس الأربعاء المقبل، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، والطقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط غربا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى الغرب.