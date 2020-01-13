فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بزواجها دون حفل زفاف

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سوزان الوز وزوجها
سوزان الوز وزوجها
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محمد فضل- متابعات

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سوريا

زواج

فنانة

سوزان الوز

فاجأت الفنانة السورية ?سوزانا الوز، الجميع  بإعلان زواجها من الأستاذ في المعهد العالي للغات في دمشق ?مصطفى الشهابي?، وذلك دون أي مظاهر للفرح أو إقامة حفل زفاف.

ونشرت سوزانا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جمعتها بزوجها، وعلّقت عليها بأنها تزوجت، من دون أي مظاهر لحفل الزفاف.

وكانت سوزانا قد عقدت خطوبتها على الممثل السوري ?طارق عبدو? في عام 2018، قبل أن ينفصلا.

وشاركت في عام 2018 في بطولة مسلسل "الواق واق"، من تأليف ممدوح حمادة وإخراج الليث حجو.

كما شاركت سوزانا في العديد من ورشات العمل في سوريا وموسكو وإيطاليا ولبنان، إضافة الى مشاركتها في كورال المعهد العالي للموسيقى، والعديد من حفلات الأوبرا في المركز الثقافي الروسي.



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