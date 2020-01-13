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الأهلي يقترب من ضم مهاجم بالدوري الروماني

الرياضة

أرلم نويري
أرلم نويري
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المصريون

الاهلى

بوخارست

اقترب مسئولو النادي الأهلي من ضم الإيفواري أرلم نويري مهاجم ستيوا بوخارست الروماني، إلى صفوف الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة "GSP " الرومانية أن الصفقة ستبلغ قيمتها 800 ألف يورو، في الوقت الذي عرض فيه نادي أهلي جدة السعودي مبلغ 2 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.

وينتهي عقد اللاعب في الصيف المقبل ويفكر بوخارست في عدم تجديد عقد اللاعب الذى تراجع مستواه خلال الموسم الجاري، إذ سجل 6 أهداف فقط خلال 16 مباراة مع الفريق.

وانتقل نويري إلى ستيوا بوخارست عام 2017 قادما من صفوف دينامو بوخارست، وقبل ذلك لعب في الدوري البلجيكي مع كل من فيترون وتشارلروه وموسكرون ومونس، وويسترليلو.

ويبحث النادي الأهلي عن مهاجم أجنبي خلال الفترة الحالية، بعد فشل التعاقد مع بليسينج إليكي مهاجم فريق لويزرن السويسري، وفى ظل تراجع مستوى المهاجمين بالفريق وعلى رأسهم وليد أزارو ومروان محسن.

ورفع مسئولو النادى الأهلى سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد والذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.

وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى فى رحلة أوروبية تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى أكد حاجته لمهاجم أجنبى سوبر.

ويزور أمير توفيق أكثر من بلد أوروبية فى رحلته للدخول فى مفاوضات مباشرة مع أكثر من لاعب، وكان فايلر قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع أى منهم، وعلى رأسهم النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسرى والجامبى على سوى لاعب سيسكا البلغارى.

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