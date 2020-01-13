رسميًا.. المصري يطلب ضم «ميدو» المقاصة

13 يناير 2020 - 07:23 م

دخل مسئولو المصري البورسعيدي في مفاوضات مكثفة مع إدارة مصر المقاصة، من أجل الحصول على توقيع ميدو جابر خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وطالب إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي، من إدارة الفريق البورسعيدي التعاقد مع ميدو جابر لدعم خط هجوم الفريق خلال الفترة الحالية.

وأكد إيهاب جلال أنه على علم بامكانيات ميدو جابر وأنه سيحتاج إلى خدماته داخل الفريق.

وينافس المصري البورسعيدي في ثلاث بطولات هذا الموسم الدوري الممتاز والكأس وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني في ترتيب مجموعته بالكونفدرالية برصيد 6 نقاط، خلف فريق بيراميدز.