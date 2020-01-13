دجلة يتعادل إيجابيًا مع الإنتاج الحربي

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دجلة

الدوري

المصريون

الإنتاج الحربى

حسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء وادي دجلة أمام الانتاج الحربي في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري العام.

وافتتح فريق الانتاج الحربي التسجيل في الشوط الأول وشهد الهدف خطأ كبيرا من الحارس خالد وليد، حارس مرمى فريق وادي دجلة، حيث انه امسك الكرة وسقطت منه لتدخل شباكه معلنًا عن الهدف الأول لنادي الإنتاج الحربي بالدقيقة 12.

ونجح وادي دجلة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60، وذلك عن طريق رجب عمران من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يصل فريق الانتاج الحربي الي النقطة الـ18 في المركز الثامن، بينما يأتي فريق وادي دجلة بالمركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.


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