  • الإثنين 13 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شوكور

نجم منتخب تركيا مهاجمًا «أردوغان»: «سلبني كل شي»

نانسي عجرم وزوجها

ظهور وثيقة للشاب القتيل قد تغير مجرى قضية زوج نانسي عجرم

السراج وحفتر

نتيجة صادمة بعد اجتماع "السراج" و"حفتر"

نانسي عجرم و زوجها

تسريب مكالمة يقلب قضية "نانسي عجرم"

الملك سلمان وولي عهده

ولي العهد يتولى إدارة شؤون السعودية خلفًا للملك سلمان

العقار المنهار

كارثة إنسانية في الإسكندرية.. مصرع خمسة على الأقل

أردوغان

"أردوغان" يعلن عن خطوة مفاجئة بشأن ليبيا

مجدي عبد الغني

حبس مجدي عبد الغني وتغريمه 100 ألف جنيه

برويز مشرف

بطلان حكم الإعدام على رئيس باكستان السابق

طائرات اسرائيلية

كارثة في إسرائيل.. السلاح الجوي يغرق في مياه الأمطار

"الرجالة مش لابسة بنطلونتها ليه يا وديع"..اليوم العالمي لمترو بلا بناطيل

الصفحة الأخيرة

"الرجالة مش لابسة بنطلونتها ليه يا وديع"..اليوم العالمي لمترو بلا بناطيل
"الرجالة مش لابسة بنطلونتها ليه يا وديع"..اليوم العالمي لمترو بلا بناطيل
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

عمليات مختلفة لـ 21 ألف طالب..بـ 31 مدرسة

#

"مش هقول عليكي يا خالتي".. كلمة السر في تعذيب طفلة الشرقية

#

إليسا تنصح متابعيها بهذا الأمر

#

ارتفاع جديد لأسعار الذهب يصل إلى 7 جنيهات

احتفل سكان عدد من العواصم والمدن الأوروبية والأمريكية باليوم العالمي لمترو بلا سراويل في دورته الـ 18، حيث تجرد ركاب المترو في لندن ونيويورك وبرلين من سراويلهم، وتنقلوا بدونها.

واحتفلت بعض العواصم بهذا اليوم، 12 يناير، حيث كانت المشاهد والصور ولقطات "السيلفي" البطل المشترك في عدد من العواصم والمدن الكبرى، وتبارى ركاب المترو من شتى الأعمار والأجناس والأطياف في عرض أغرب المشاهد للتنقل في المترو بلا سراويل، وبالملابس الداخلية.

وكان هذا التقليد قد بدأ في نيويورك عام 2002 من قبل مجموعة تسمى "إمبروف إيفريوير" Improv Everywhere (الارتجال في أي مكان)، وتنظم الآن في واشنطن من جانب "كابيتول إمبروف" Capitol Improv .، و"كيوبيد تشاريتي" Cupid Charity (كيوبيد للأعمال الخيرية) والتي كانت تقوم بذلك لجمع الأموال من أجل أبحاث الورم العصبي الليفي.

إلا أن التقليد انتقل إلى عواصم أخرى، من باب السخرية والمرح، ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح التقليد واسع الانتشار، وبدأت الجهات التي تنظم هذه الفعالية التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتجنب الفوضى.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يوجه صدمة قوية لـ«النقاز»
» «الانضباط» تقرر إيقاف حسام غالي مباراتين
» رسميًا.. اتحاد جدة يضم «البدري» موسمين ونصف
» هل الزواج فرض..الإفتاء ترد
» المتحف المصري الكبير يستقبل 202 قطعة أثرية
» تترك طفلتها تجوع حتى الموت لتحفل بعيد الحب
» ناهد السباعي تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة
» السفارة الألمانية تقارن بين السعودية وألمانيا في هذا الأمر
» مي سليم تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة
» أحمد فهمي ومحمد ممدوح يثيران ضجة على إنستجرام
» تعرف على سبب زيادة آلام المعدة فى الشتاء

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:47 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية