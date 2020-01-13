تواجد "خالد يوسف" بالسعودية يثير الخوف بين المواطنين

13 يناير 2020 - 02:23 م

كشف المخرج خالد يوسف عن السبب وراء تواجده في المملكة العربية السعودية، وهو استعداده لإخراج فيلم سينمائي سعودي أو تصوير أفلام في المملكة، كما أعلن عن استعداده للتعاون لإنشاء أكاديمية فنون سعودية.

في سياق متصل أثار تواجد يوسف في السعودية التساؤلات والتعجب من السبب وراء تواجده، وآثار السخط بين المواطنين خوفا من ترسيخ مبادئه وأفكاره في العلوم الفنية وتأثيرها علي العلوم الفنية في المملكة، حسبما نشرت " صحيفة" صدى الإلكترونية"

جدير بالذكر أن المخرج خالد يوسف خارج مصر منذ أثيرت قضايا جنسية ضده كما يشهد القضاء دعوى لإسقاط العضوية البرلمانية منه.