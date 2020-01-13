بالأسماء.. وفاة 5 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية

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وكالات - الدويني فولي

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الإسكندرية

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تلقي قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، صباح اليوم الأثنين، بلاغا يفيد انهيار عقار بشارع عبد المنعم بدائرة القسم، وانتقل اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، ومأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن العقار المنهار مكون من 3 طوابق، بناء قديم، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض برخصة هدم رقم 215 لسنة 2017.
وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر، حيث توفي كل من "مصطفى أحمد يحي، 64 عاما، بالمعاش، وحسن عبد العزيز السيد، 69 عاما، نجار،  وعلي محمد علي أحمد، 51 عاما، سائق، وحسن حسين محمد بهنساوي، 57 عاما، صاحب محل أدوات كهربائية، وبخيت أحمد علام عبد الله، 60 عاما، عامل".
وأسفر الحادث عن إصابة "محمد الكومي محمد بدر" 54 عاما، مقيم شبراخيت بمحافظة البحيرة، وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي.

كان 

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