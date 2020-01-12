» «فيس بوك» يصدر تصميما جديدا قريبا

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يستعد "فيس بوك" لطرح تصميم جديد، عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبي حيث إنه أقل تشويشا ويستخدم أيقونات أشد وضوحا، وذلك قبل حلول الربيع المقبل، الذى سبق الإعلان عنه لأول مرة أبريل الماضى.

ويمكن للمستخدم الوصول إلى التصميم الجديد، فإنهم سيجدون رسالة تدعوهم إلى المساعدة في اختبار ما سمته الشبكة "فيس بوك الجديد".

وإذا وافق المستخدمون فإنه سيتم السماح لهم إما بإعداد الموقع لاستخدام الخلفيات البيضاء والألوان الأشد وضوحا، أو الخلفية المعتمة مثل الخصائص الشهيرة التي يتم تقديمها عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية آيفون والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.


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