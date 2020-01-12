"دلوقتى لازم نقلق بجد".. معلومات غير مرضية بمفاوضات سد النهضة

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سد النهضة

خالد أبو بكر

أون إي

أثيوبي

علق خالد أبو بكر، على بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر بشأن مفاوضات بناء سد النهضة، قائلاً: "يبدو أن الأمر مقلق، ولا يوجد أى تقدم فى المفاوضات، دلوقتي لازم نقلق بجد".

وأضاف خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، بأن بيان وزارة الخارجية المصرية أتى بمفردات وعبارات تدل على أن مشهد المفاوضات غير جيد، بسبب التعنت الإثيوبى وتبنيها لمواقف مغالى فيها".

 وتابع: "وصلنا لمرحلة أن التفاوض غير مجدٍ من وجه نظر المراقبين، والمعطيات فيما يتعلق بالتفاوض صفر، ولا يوجد أى نوع من أنواع التقدم".

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