وزير التعليم: "أنا مش هراقبهم ومتسألوش عيالكم جابوا كام"

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طارق شوقي وزير التعليم
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الثانوية العامة

طارق شوقى

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على دخول الطلاب على الإنترنت عن طريق تابلت الوزارة رغم برمجته على عدم الدخول على الإنترنت، قائلا: "أنا مش هراقبهم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، قائلا "إحنا بنستخدم الذكاء في الحاجة الغلط، لكن الوزارة دورها تعليمي فقط ولا تقوم بدور الشرطة على الطلاب ".

وتابع: "الطالب هيعمل كدا معانا ومن غيرنا، واللي بيعمل كدا مش هيتعلم ومش هنقدر نجبره على التعلم"، علما القضايا الأخلاقية والمفاهيم يشترك فيها الأهل والإعلام، معقبا:"بقول للأهالي متسألوش ابنكم جاب كام لكن اسألوا درجاته ارتفعت ولا لأ ولو ارتفعت فإحنا شغالين صح".

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