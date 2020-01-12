أديب لـ"بوتين وميركل": عايزين كتب كتاب ودخلة على طول

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أمريكا

بوتين

ميركل

ام بى سى مصر

اديب



أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طالب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بإنهاء الأزمة الليبية في مؤتمر برلين بحضور كل الأطراف، معقبًا: "عايزين كتب كتاب ودخلة في ليلة واحدة".

وأشاد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، برفض المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وقف إطلاق النار، معتبرًا أن ما يحدث في الأزمة الليبية هو انتصار للدولة المصرية".

وأضاف الإعلامي، أن الأتراك أدركوا أن معركتهم في ليبيا طويلة، وهم غير مستعدين خاصة أن مصر أكدت منذ أول يوم أنه لا بد من وجود حل سياسي".

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