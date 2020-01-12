أديب: "الدنيا بتدربك حوالينا"

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
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إيران

أمريكا

ام بى سى مصر

اديب

عقب الإعلامي عمرو أديب، على استمرار المناوشات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قائلاً: "ما يحدث بين أمريكا وإيران قد يؤدي إلى رفع سعر الوقود في مصر".

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "مد إيدك في أي حتة في المنطقة العربية وأقولك مصر هتتأثر إزاي"، معقبًا: "صانع القرار المصري يتعامل مع "كرة تريكو" شد أي خيط منها غلط يعقد الكرة كلها".

وتابع: "الدنيا بتدربك في ليبيا، والنظام اتغير في السودان، ومشاكل بين إسرائيل وحماس، ومصر فلة شمعة منورة، مصر في فقعة بعيدة عن كل ده".

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