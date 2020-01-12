الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

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يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 12 يناير استقرار ملحوظ حيث سجل 16.00 جنيه للشراء.

وسجل الدولار في بنك مصر 15.98 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.08 جنيه، و سجل في البنك المصري الخليجي 16 جنيها للشراء و للبيع سجل  16.10 جنيه.

كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.98 جنيه للشراء وللبيع سجل  16.08 جنيه، وسجل في بنك عودة 15.99 جنيه للشراء و للبيع سجل 16.09 جنيه.


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