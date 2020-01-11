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"البترول": سددنا 80 بالمائة من المديونيات ويتبقى 900 مليون فقط

الحياة السياسية

طارق الملا
طارق الملا
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المصريون ـ متابعات

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ثورة 30 يونيو أنقذت قطاع البترول، في ظل حالة الاستقرار الأمني والسياسي وتحسن الأمور الاقتصادية التي تبعت تلك الفترة، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية خفضت استثماراتها في قطاع الاستكشافات وأعمال الحفر بعد عام 2011، مع انتشار ظاهرة تهريب المنتجات البترولية خارج الحدود، كما أن مديونية القطاع تجاه الشركاء الأجانب وصلت لـ 6.3 مليار دولار أوائل 2013.
وأضاف وزير البترول، خلال حواره ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على فضائية "ON E"، أن جزء من انقطاعات الكهرباء عامي 2012 و 2013، كان يرجع للعجز في توفير احتياجات البلاد من الغاز وخاصة في محطات الكهرباء، بالإضافة لمشكلات محطات الكهرباء من ناحية الصيانة، بجانب غياب الاستقرار الأمني خلال تلك الفترة.
وأوضح أن المديونيات كانت 6.3 مليار دولار منذ 2013، وانخفضت إلى 900 مليون دولار الآن، قائلًا: "سددنا مديونياتنا بنظام الجدولة وكانت بشرط استمرار الإنتاج، ودفعنا 80% من المتأخرات، ويتبقى مديونيات أقل من 900 مليون دولار".
وأكد أن دائرة العمل الآن بدون أي أعباء إضافية واعتمدنا على اتفاقياتنا مع الشركاء الاستراتيجيين.

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