  • الأحد 12 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:37 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أحمد موسى: إيران ستدفع ثمن اسقاط الطائرة الاوكرانية

عمرو أديب

عمرو أديب: مفيش مبادئ وأخلاق في السياسة

سد النهضة

متحدث "الري" يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

الدولار

الدولار يسجل هذا السعر أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

سيناريوهات ما بعد فشل الجولة الأخيرة لـ«سد النهضة»؟

الطقس

الأرصاد تحذر من موجة صقيع غدًا

مقابر

مواقع للتواصل مع الموتى.. اترك وصيتك

مظاهرات اليوم

مظاهرات تجتاح العاصمة الإيرانية

أرشيفية

«التابلت» يثير أزمة لطلاب الثانوية في امتحان العربي

قابوس ونتنياهو

"نتنياهو" تلقيت عرضًا مؤثرًا للغاية من "قابوس"

بالفيديو..

متحدث "الري" يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"وصلنا لحارة سد".. تفاصيل صادمة بشأن مفاوضات سد النهضة

#

"أديب" يكشف مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات سد النهضة

#

حقيقة تراجع مصر عن موقفها من سد النهضة

#

عمرو أديب يكشف آخر التطورات حول أزمة "سد النهضة"

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن دولة إثيوبيا ليس لديها رغبة في التفاوض حول سد النهضة، مؤكدا أن ملء السد بشكل أحادي يخالف القانون الدولي وهو ما تلوح أديس أبابا بتنفيذه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر خلال الفترة الماضية انخرطت في مفاوضات مع إثيوبيا قائمة على حسن نية للوصول لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الري أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات بشأن مفاوضات سد النهضة والتي كان أخرها ما شهدته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ولم يتم الوصول إلى حل بشكل واضح، موضحا أن مصر قدمت مقترح بملء سد النهضة على مراحل تعتمد على النيل الأزرق وكميات الأمطار التي تتساقط ولم يكن هناك ارتباط بعدد السنوات كما يثار، وهذا المقترح يقضي بملء السد من فترة تتراوح ما بين 6 إلى 7 سنوات.
وكشف المهندس محمد السباعي، أن مصر تتفاوض من عام 2014 بشأن سد النهضة موضحا أن مصر تعتمد في مفاوضاتها على الاتفاقيات الدولية.  
وأشار المتحدث باسم وزارة الري أن الاجتماع المقبل حول مفاوضات سد النهضة في واشنطن يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الجاري برعاية أمريكية متمنيا أن يتم الوصول إلى حلول خلاله.
واستطرد محمد السباعي أنه في حالة حدوث جفاف فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، وتابع أنه يأمل أن يحدث تقريب لوجهات النظر في اجتماعات واشنطن للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث 
وأكد المتحدث باسم وزارة الري أن كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة نحو 84 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن هناك فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن سد الفجوة يتم من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر.
 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إيران دولة هشة ولاتسيطر على منظومات أسلحتها
» وكالة أوروبية تدعو لتجنب التحليق فوق أجواء إيران
» 37 ألف مشجع في مباراة سوبر الأهلي والزمالك بالإمارات
» أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 690 جنيهًا
» قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب «البريميرليج»
» «الدفاع» تنشر فيديو لمناورة عسكرية: «حين تأتي اللحظة»
» الحبس 10 سنوات على المتهمين بتعرية سيدة قبطية في المنيا
» الدوري السعودي..الهلال يكتسح الوحدة بثلاثية
» سبب إطلاق زوج "عجرم" 17 رصاصة على القتيل
» شاهد.. مفاجأة من «آل الشيخ» لأطفال مصر
» قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن هؤلاء

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية