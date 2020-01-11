متحدث "الري" يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

11 يناير 2020 - 10:10 م

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن دولة إثيوبيا ليس لديها رغبة في التفاوض حول سد النهضة، مؤكدا أن ملء السد بشكل أحادي يخالف القانون الدولي وهو ما تلوح أديس أبابا بتنفيذه.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر خلال الفترة الماضية انخرطت في مفاوضات مع إثيوبيا قائمة على حسن نية للوصول لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الري أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات بشأن مفاوضات سد النهضة والتي كان أخرها ما شهدته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ولم يتم الوصول إلى حل بشكل واضح، موضحا أن مصر قدمت مقترح بملء سد النهضة على مراحل تعتمد على النيل الأزرق وكميات الأمطار التي تتساقط ولم يكن هناك ارتباط بعدد السنوات كما يثار، وهذا المقترح يقضي بملء السد من فترة تتراوح ما بين 6 إلى 7 سنوات.



وكشف المهندس محمد السباعي، أن مصر تتفاوض من عام 2014 بشأن سد النهضة موضحا أن مصر تعتمد في مفاوضاتها على الاتفاقيات الدولية.



وأشار المتحدث باسم وزارة الري أن الاجتماع المقبل حول مفاوضات سد النهضة في واشنطن يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الجاري برعاية أمريكية متمنيا أن يتم الوصول إلى حلول خلاله.



واستطرد محمد السباعي أنه في حالة حدوث جفاف فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، وتابع أنه يأمل أن يحدث تقريب لوجهات النظر في اجتماعات واشنطن للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث



وأكد المتحدث باسم وزارة الري أن كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة نحو 84 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن هناك فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن سد الفجوة يتم من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر.

