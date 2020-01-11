الدولار يسجل هذا السعر أمام الجنيه اليوم السبت

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شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، 11 يناير 2020، استقرارًا ملحوظًا مقارنة بآخر تعامل في البنوك الخميس أول أمس.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 15.94 جنيها للشراء ونحو 16.04 جنيها للبيع.

بينما سجل السعر في بنك مصر 15.95 جنيها للشراء و16.05 جنيها للبيع.

جاء هذا في الوقت الذي سجل به سعر الدولار في البنك الأهلي 15.95 جنيها للشراء و16.05 جنيها للبيع.

في حين سجل السعر في البنك المركزي، 15.93 جنيها للشراء، و16.03 جنيها للبيع.


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