لهذا السبب.. إحالة دكتورة بإعلام القاهرة للتحقيق

قررت جامعة القاهرة إحالة الدكتورة إيمان جمعة، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة للتحقيق، بسبب ارتكابها مخالفات بشأن تعيين معيدة بقسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية.

وقال الدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة فوجئت بتصريح للدكتورة إيمان جمعة، على صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك"، وتلقفته العديد من الواقع الصحفية والإخبارية بإدعاء وجود فساد إداري وقانوني بشأن تعيين معيدة بكلية الإعلام، على خلاف الحقيقة.

وأضاف الدكتور محمود علم الدين، أن الموضوع الذي تشير إليه الدكتورة إيمان جمعة حول تعيين معيدة بكلية الإعلام هو تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ صادر للمعيدة، وعرض على رئيس الجامعة من الإدارة المختصة، وهو ما وافق عليه تنفيذا للحكم واحتراما لأحكام القضاء، مع إتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن والطعن على الحكم وما زال الطعن متداولا حتى تاريخه.