  • السبت 11 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يسجل هذا السعر أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

سيناريوهات ما بعد فشل الجولة الأخيرة لـ«سد النهضة»؟

الطقس

الأرصاد تحذر من موجة صقيع غدًا

مقابر

مواقع للتواصل مع الموتى.. اترك وصيتك

مظاهرات اليوم

مظاهرات تجتاح العاصمة الإيرانية

أرشيفية

«التابلت» يثير أزمة لطلاب الثانوية في امتحان العربي

قابوس ونتنياهو

"نتنياهو" تلقيت عرضًا مؤثرًا للغاية من "قابوس"

أرشيفية

جريمة مروعة.. أب يعذب ابنه حتى الموت بالشرقية

قبر السلطان قابوس

محمد جبريل عن قبر السلطان قابوس: هل من متعظ؟"

أرشيفية

«الدفاع» تنشر فيديو لمناورة عسكرية: «حين تأتي اللحظة»

الدوري السعودي..الهلال يكتسح الوحدة بثلاثية

الرياضة

الهلال
الهلال
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الهلال يفوز على الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين بالدوري السعودي

#

الوحدة السعودي يوضح موقفه من التعاقد مع «أزارو»

#

الدوري السعودي.. الهلال يفلت من الهزيمة أمام الفتح

#

النصر يحسم ديربي الرياض أمام الهلال بثنائية «حمد الله»

فاز فريق الهلال السعودي على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الأسبوع الـ14 من دوري الأمير محمد بن سليمان .

شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو الوحدة فرض السيطرة وإحراز الهدف الأول في الدقيقة "9" عن طريق اللاعب انسيلمو دي مورايس.

وتمكن انسيلمو دي مورايس لاعب الوحدة السعودي من إحراز هدف تقدم فريقه من خلال هجمة مرتدة سريعة لنادي الوحدة لتصل إلى لويس جوستافو على جهة اليمن ليمرها الي البرازيلي أنسيلمو ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك .

وقبل انتهاء أحداث الشوط الأول من المباراة تمكن لاعبو الوحدة من إحراز هدف التعادل في الدقيقة " 31"، عن طريق اللاعب بافيتيمبي جوميس.

وعقب انطلاق احداث الشوط\ الثاني من المباراة تمكن لاعبي الهلال من إحداث تغيسر كبير ليققضي على امال نادي الوحدة نهائيا حيث تمكن صالح الشهري من أحرز الهدف الثاني في الدقيقة "70" ليلحقه بافيتيمبي جوميس بالهدف الثالث في شباك الوحدة في الدقيقة " 77"، ليعلن تقدم فريقه عقب تعثره في بداية المباراة .

واحتل الهلال المركز الأول برصيد "30" نقطة من جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان بينما ظل نادي الوحدة في المركز الخامس برصيد"24" نقطة".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "فضل": إقامة السوبر المصري في 20 فبراير المقبل بالإمارات
» 37 ألف مشجع في مباراة سوبر الأهلي والزمالك بالإمارات
» أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 690 جنيهًا
» قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب «البريميرليج»
» الحبس 10 سنوات على المتهمين بتعرية سيدة قبطية في المنيا
» الدوري السعودي..الهلال يكتسح الوحدة بثلاثية
» سبب إطلاق زوج "عجرم" 17 رصاصة على القتيل
» شاهد.. مفاجأة من «آل الشيخ» لأطفال مصر
» قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن هؤلاء
» دردشة جنسية بين مدرس و«فتاة» تنتهي بالسجن
» حفيد العائلة الملكية بالعراق يترشح لرئاسة الوزراء

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية