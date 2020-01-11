» الدوري السعودي..الهلال يكتسح الوحدة بثلاثية

11 يناير 2020 - 09:08 م

فاز فريق الهلال السعودي على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الأسبوع الـ14 من دوري الأمير محمد بن سليمان .

شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو الوحدة فرض السيطرة وإحراز الهدف الأول في الدقيقة "9" عن طريق اللاعب انسيلمو دي مورايس.

وتمكن انسيلمو دي مورايس لاعب الوحدة السعودي من إحراز هدف تقدم فريقه من خلال هجمة مرتدة سريعة لنادي الوحدة لتصل إلى لويس جوستافو على جهة اليمن ليمرها الي البرازيلي أنسيلمو ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك .

وقبل انتهاء أحداث الشوط الأول من المباراة تمكن لاعبو الوحدة من إحراز هدف التعادل في الدقيقة " 31"، عن طريق اللاعب بافيتيمبي جوميس.

وعقب انطلاق احداث الشوط\ الثاني من المباراة تمكن لاعبي الهلال من إحداث تغيسر كبير ليققضي على امال نادي الوحدة نهائيا حيث تمكن صالح الشهري من أحرز الهدف الثاني في الدقيقة "70" ليلحقه بافيتيمبي جوميس بالهدف الثالث في شباك الوحدة في الدقيقة " 77"، ليعلن تقدم فريقه عقب تعثره في بداية المباراة .

واحتل الهلال المركز الأول برصيد "30" نقطة من جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان بينما ظل نادي الوحدة في المركز الخامس برصيد"24" نقطة".