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آسنال يتعادل إيجابيًا مع كريستال بالاس

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ارسنال
ارسنال
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أمير سعد

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المصريون

أرسنال

كريستال بالاس

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة لقاء أرسنال أمام كريستال بالاس في المباراة التي جمعت الجانبين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر مقابل 29 نقطة لكريستال بالاس في المركز التاسع.

وافتتح بيير-إيمريك أوباميانج التسجل لأرسنال بعد 11 دقيقة من بداية المباراة لكن كريستال بالاس أدرك التعادل خلال الشوط الثاني بهدف سجله جوردان آيو في الدقيقة 54 .

وتلقى أرسنال صدمة في الدقيقة 67، عندما طرد أوباميانج من صفوف الفريق.


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