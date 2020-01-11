فايلر: التعادل مع بلاتينيوم نتيجة عادلة

11 يناير 2020 - 05:22 م

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، أسفه على تعادل فريقه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لست سعيدا بالأداء ولم نكن جيدين في الشوط الأول والشوك الثاني استعدنا بعض من خطورتنا ونجحنا في إدراك التعادل".

وتابع :"حضرنا من أجل الثلاث نقاط ، والنتيجة عادلة بالنظر إلى مجريات المباراة، ومستوى الأهلي لم يكن جيدًا مثل المباريات السابقة".

وواصل :"لا نبحث عن الأعذار ظهرنا في الشوط الأول بشكل سئ جدًا وأدائنا لم يكن على المستوى المطلوب".

وأشار :"هناك أسباب كثيرة للتعادل أننا نخوض خارج ملعبنا، وظروف أخرى، كما أننا لم نستحق الفوز بالنظر للأداء الخاص بنا في الشوط الأول".