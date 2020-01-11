محمد جبريل عن قبر السلطان قابوس: هل من متعظ؟"

11 يناير 2020 - 05:21 م

بعث الشيخ محمد جبريل القارئ الشهير، رسالة لمن أطلق عليهم " أصحاب القلوب الحية"، بشأن القبر الذي دفن فيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

وكتب "جبريل" عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، معلقًا على صورة القبر الذي بدا بسيطًا: "رسالة للقلوب الحية ( يامن لايزول ملكه ارحم من زال ملكه) بعد أن حكم عُمان قرابة خمسون عاما، ومَلَك من مُلْكِ الله ماملك، هاهو ترك الدنيا كلها رغماً عنه، صفر اليدين، وفقد ملكه كله، وسيسأل عنه كله، ويرقد الآن فى مترين *متر، فهل من معتبر ؟؟ فهل من متعظ ؟؟ فهل من مدكر ؟؟ فاعتبروا ياأولى الأبصار، يرحم الله حاكم عُمان وييسر حسابه ووالدينا ومن سبقونا بالإيمان ويلحقنا بهم على الإيمان، وسبحان الحى الذى لايموت".

ووافت المنية السلطان قابوس بن سعيد يوم أمس الجمعة، عن نحو 80 عامًا بعد صراع مع المرض دام حوالى 5 سنوات.