مجموعة الزمالك.. مازيمبي يتأهل إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا

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المصريون

الزمالك

مازيمبي

اول اغسطس

تأهل فريق مازيمبي الكونغولي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدفي مازيمبي تشيكو أوشيندي وجاكسون موليكا في الدقيقتين 59 و68، فيما سجل هدف أول أغسطس كريستوفاو مابولولو في الدقيقة الثامنة.

ورفع مازيمبي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب،ليتأهل رسميا للدور التالي، وتوقف رصيد أول أغسطس عند نقطتين في قاع الترتيب.


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