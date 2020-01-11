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برشلونة يعلن خضوع مهاجمه لجراحة عاجلة

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أمير سعد

برشلونة

سواريز

المصريون

أعلن نادى برشلونة الإسبانى، اليوم السبت، أن المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز سيخضع لعملية جراحية فى الركبة اليمنى غدا الأحد، ومن المتوقع غيابه عن المشاركة مع الفريق الكتالونى لمدة تزيد عن شهر.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت أمس، الجمعة، إلى أن سواريز سيخضع للجراحة فى ركبته، وسوف يغيب لفترة تصل إلى 6 أسابيع، مشيرة إلى أن اللاعب يريد المشاركة أمام نابولى الإيطالى فى دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا شهر فبراير المقبل لذلك سوف يجري العملية بعد المُباراة، ولكن اعلان برشلونة اليوم بإجراء الجراحة غدا سيحيل دون مشاركة اللاعب فى مبارتى دور الـ 16.

وكان سواريز قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدورى الإسبانى عن شهر ديسمبر الماضى، وبحسب ما ذكره موقع الليجا الرسمي على الإنترنت، تألق المهاجم الأوروجويانى بشكل لافت في الشهر الأخير من عام 2019، على المستويين الفنى والتهديفى ومساعدة زملائه الأخرين فى البلوجرانا داخل الملعب.

ويحتل سواريز المركز الثالث فى صدارة هدافى الدورى الإسبانى هذا الموسم برصيد 11 هدف خلف ليونيل ميسى (13 هدف) وكريم بنزيما (12 هدف).

وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لويس سواريز، مهاجم برشلونة، زار الدكتور رامون كوجات، بسبب معاناته من مشاكل على مستوى الركبة اليمنى، والتى تجعله يخوض المباريات بشكل غير مريح، أضافت الصحيفة أن النجم الأوروجوايانى، خضع لمزيد من الفحوصات الطبية اليوم السبت، وهي ما أكدت أن سواريز بحاجة للخضوع إلى عملية جراحية جديدة فى الركبة، والتى من المتوقع أن تبعده عن مباريات البارسا، لمدة 6 أسابيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن سواريز، يسعى ليكون لائقا لخوض مباراتى نابولى الإيطالي، فى دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، فى شهر فبراير المقبل، حال خضوعه لعملية جراحية فى الركبة.

وكان برشلونة، قد خسر بنتيجة 3 – 2 أمام أتلتيكو مدريد، أمس الخميس، فى نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. 


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