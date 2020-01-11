» تحذير للمرأة الحامل من إهمال علاج هذا المرض

11 يناير 2020 - 12:16 م

حذر الأطباء في مؤسسة الرئة الألمانية من إهمال المرأة الحامل علاج الربو خوفًا من تأثير العقار على جبينها وهو الأمر الذي يعرضها لتدهور صحي يترتب عليه مضاعفات خطيرة.

وأشار العلماء إلى أن إهمال علاج الربو أثناء فترة الحمل يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ما يعدد بحدوث تسمم الحمل، بجانب زيادة احتمال حدوث ولادة مبتسرة أو نقص وزن الطفل أو الإصابة بتشوهات خلقية.

وأكد الأطباء أن إهمال العلاج يريد من فرض إصابة المولود به أو بأمراض الرئة المختلفة خلال الخمس السنوات الأولي من عمره لافتين إلي أن أدوية الربو الحالية أصبحت أكثر أمان وليس لها آثار جانبية.