» مصر تعلن الحداد 3 أيام لوفاة السلطان قابوس

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متابعات- الدويني فولي

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الرئيس ينعى السلطان "قابوس": رمز للقوة والوحدة

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية اليوم.

وكانت الرئاسة قد نعت السلطان قابوس في بيان جاء نصه: فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

ولا تنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية والتي سطرها التاريخ بحروف من نور.

وينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر والأمة العربية أخا وصديقا، ليعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار".




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