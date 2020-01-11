محامي زوج نانسي عجرم يكشف مفاجآت جديدة عن الحادث

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نانسي عجرم وزوجها
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نانسي عجرم

زوج نانسى عجرم

سرقة منزل نانسي عجرم

محامي نانسي عجرم

ما زالت حادثة سرقة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وقتل زوجها اللص "دفاعًا عن النفس"، تثير الجدل في الأوساط المحلية والعربية، حيث يتم كشف تفاصيل جديدة كل يوم وهو ما حولها إلى ما أشبه بـ قضية "رأي عام" .

وكان قد أجرت صحيفة "الراي" الكويتية، حوارًا مع  محامي زوج نانسي عجرم، غابي جرمانوس، للرد على الشائعات التي تداولت مؤخرًا حول القضية وعلاقة نانسي عجرم بالقتيل.

وحول استدعاء الدكتور فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، للتحقيق معه أول أمس الخميس، أوضح المحامي بأنه جرى استدعاء الدكتور فادي الهاشم وإعادة التحقيق معه على خلفية الادعاء الشخصي الذي تقدّمت به عائلة القتيل، وهذا حق قانوني وطبيعي، وأخلي سبيله بموجب سند إقامة.

عن سبب إطلاق 16 طلقة صوب الشاب السوري، قال "جرمانوس"  إن زوج نانسي عجرم ليس خبيرًا عسكريًا، مبررًا ذلك بأن موكله تعرض إلى حالة عصبية بسبب الموقف، وأي شخص مكانه سيفعل ذلك حتى لو كان معه 100 طلقة.

وأشار محامي زوج نانسي عجرم، إلى أن المسدس المستخدم في الواقعة من نوع "Glock "، نافيًا أن يكون هناك أكثر من شخص أطلق الرصاص على الشاب السوري، وأكد أن فادي الهاشم هو وحده من أطلق الرصاص، ونظرًا لقرب المسافة بينه وبين الشاب القتيل فالرصاص اخترق جسده، وظهر وكأن شخص آخر أطلق الرصاص من جهة أخرى.

وحول إصابة نانسي عجرم المزعومة بسبب الشظايا، قال المحامي إن الفنانة أدلت بأقوالها في التحقيقات والطبيب الشرعي كشف على الإصابة، وحول ما يتردد بأن هذه الطلقات لا تصدر شظايا، أجاب المحامي بأن هذا الموضوع لا يزال قيد التحقيق ولا يمكن الكشف عنه خلال الوقت الحالي.

وأجاب المحامي على إذا كان هناك محاولة لتوريط نانسي ولو إعلاميا، في الحادث، قائًلا: هذا السؤال أجيب عنه برد بسيط وهو أن الشهرة لها ضريبة، وعندما يكون الشخص شخصية عامة لا بد وأن يدفع ضريبة في مكان ما،الحمد لله بأنه كانت هناك كاميرات وصورت كل شيء وكل تفاصيل الحادث، وبالرغم من ذلك هناك كمّ كبير من اللغط والشائعات".

وأكد محامي نانسي عجرم، في حواره، بأنه لا توجد لدى نانسي أو زوجها معرفة بهذا الشخص وهو لم يعمل يوماً عندهم، هما لا يعرفانه نهائياً،هل الشخص الذي لديه حق مادي عند شخص آخَر، يذهب إلى بيته ملثماً عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل وهو يحمل مسدساً.

وعن الفيديوهات الذي قالت فيه والدة القتيل أن الشاب الذي ظهر في الفيديو ليس ابنها، أجاب: "نحن نحتكم إلى القضاء وإلى المهنية والاحترافية وإلى الأجهزة الأمنية اللبنانية. ثمة تقارير موثقة ستصدر خلال الفترة المقبلة، أهل القتيل يمارسون حقهم، ومن حقهم أن يدققوا وهم وكلوا مجموعة محامين، وهذا حقهم ولكن تبقى هناك حقيقة واحدة وهي التي أدلينا بها وهي مثبتة في الفيديو الذي تم نشره".

وكان القضاء اللبناني قد أفرج عن فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، في قضية قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، داخل فيلته، وبررت نانسي وزوجها قتل هذا الشاب، لأنه لص تسلل للفيلا لسرقة محتوياتها وتهجم على غرفة بنات الفنانة اللبنانية.

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