الرئيس ينعى السلطان "قابوس": رمز للقوة والوحدة

11 يناير 2020 - 09:21 ص

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا تنعي فيه السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء أمس وجاء في النعي: "زعيم عربي سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان".

وقال البيان: "فقدت الأمة العربية زعيمًا من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان، قائد حكيم منح عمره لوطنه ولأمته، زعيم عربي سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة، لا تنسي مصر وشعبها للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية والتي سطرها التاريخ بحروف من نور".

وأضاف البيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينعي لمصر والأمة العربية أخًا وصديقًا ليعرب باسمه واسم شعب مصري وحكومتها عن عمق حزنه وخالص عزائه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة داعيًا المولي عز وجل أن يتعمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه وأمته وأن يسدد سبحانه وتعالي خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار".