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تغير مفاجيء في حياة خطيبة هيثم أحمد زكي

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هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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أحمد عادل شعبان

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عادت إنجي سلامة - خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي - إلى الظهور والتفاعل عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفاء لفترة .

وكانت "إنجي" تكتب العديد من التدوينات بخصوص التنمية البشرية وأهمية الاستمتاع بالحياة وتنمية الذات لكن بعد عودتها من الاختفاء تغير الأمر تماما.

وفي أحد المنشورات كتبت "إنجي" منشورين إيمانيين ، الأول يدعو للصبر على البلاء ، والثاني يدعو للتصدق على الفقراء .

وقبل ذلك طلبت من أصدقائها إطعام الجائعين في الشوارع ، وفي ليلة الجمعة دعت متابعيها بضرورة قراءة سورة الكهف.



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