» تغير مفاجيء في حياة خطيبة هيثم أحمد زكي

11 يناير 2020 - 07:23 ص

عادت إنجي سلامة - خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي - إلى الظهور والتفاعل عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفاء لفترة .



وكانت "إنجي" تكتب العديد من التدوينات بخصوص التنمية البشرية وأهمية الاستمتاع بالحياة وتنمية الذات لكن بعد عودتها من الاختفاء تغير الأمر تماما.



وفي أحد المنشورات كتبت "إنجي" منشورين إيمانيين ، الأول يدعو للصبر على البلاء ، والثاني يدعو للتصدق على الفقراء .



وقبل ذلك طلبت من أصدقائها إطعام الجائعين في الشوارع ، وفي ليلة الجمعة دعت متابعيها بضرورة قراءة سورة الكهف.







