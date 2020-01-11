» تغير مفاجيء في حياة خطيبة هيثم أحمد زكي

أحمد عادل شعبان
عادت إنجي سلامة - خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي - إلى الظهور والتفاعل عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعد اختفاء لفترة .
وكانت "إنجي" تكتب العديد من التدوينات بخصوص التنمية البشرية وأهمية الاستمتاع بالحياة وتنمية الذات لكن بعد عودتها من الاختفاء تغير الأمر تماما.
وفي أحد المنشورات كتبت "إنجي" منشورين إيمانيين ، الأول يدعو للصبر على البلاء ، والثاني يدعو للتصدق على الفقراء .
وقبل ذلك طلبت من أصدقائها إطعام الجائعين في الشوارع ، وفي ليلة الجمعة دعت متابعيها بضرورة قراءة سورة الكهف.
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