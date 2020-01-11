نجم الزمالك: أمير مرتضى سبب الأزمة .. ولازم يرحل

11 يناير 2020 - 07:06 ص

كشف أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك جلس مع مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة وأبدى امتعاضه من كثير من الأمور التي تخص الفريق .



وقال "زكي" إن أعضاء مجلس الإدارة طالبوه بجمع الفريق على قلب رجل واحد من أجل الحصول على البطولات لكنه أكد أنه يحاول هذا الأمر مع زملائه من أبناء الزمالك لكن الأمر أكبر منهم بسبب تفاوت عقود اللاعبين.



وأضاف "زكي" أن "جنش" أبلغ أعضاء مجلس الإدارة أن سبب مشكلة الفريق تعود إلى إدارة أمير مرتضى منصور - المشرف على الفريق - وأنه طالب برحيله.



