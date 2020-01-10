  • الجمعة 10 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك وزيسكو

أبطال إفريقيا.. بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو

أعشاب

العلاج بالأعشاب.. بيع الوهم للمصريين فى «أزايز».. أم بديل آمن؟

الدولار

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

الطقس

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

مؤسسة الجروب

فضح الأزواج الخائنين على «السوشيال ميديا»

أرشيفية

اختناق أسرة كاملة بسبب التدفئة في الغربية

ابي احمد وترامب

"ترامب" يصدم إثيوبيا

السعودية اليوم

السعودية تحذر: تغير مناخي واسع النطاق

مصانع «بير السلم»

استنفار داخل البرلمان لمواجهة مصانع «بير السلم»

حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمواجهة الحدود

دراسة تكشف قدرة ملح الطعام على معالجة السرطان

الصفحة الأخيرة

ملح الطعام
ملح الطعام
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تكشف كيف تغلبت على هذا المرض

#

رجل يحرق نفسه في عاصمة الشمال اللبناني طرابلس

#

هنا الزاهد تكشف عن معنى "التاتو" على كتفها

#

مصادر أمريكية تكشف «الرد السري» على إيران بعد هجمات أرامكو

ملح الطعام

معالجة السرطان

صحة وتغذية

ماهو السرطان

يُعرف عن ملح الطعام أنه أحد أسباب مرض ارتفاع ضغط الدم، ولكن تبين مؤخرًا أنه قد يكون مفيدا في مكافحة السرطان، بحسب ما توصل إليه علماء أميركيون.

ووجد علماء في جامعة جورجيا، بالولايات المتحدة الأميركية، كانوا يبحثون في تأثير جزيئات كلوريد الصوديوم على الخلايا السرطانية، أن ملح الطعام يمكن أن يبطّئ عملية انتشار الأورام السرطانية بنسبة 66 في المئة.

وتوصل العلماء، من خلال تجارب على فئران مخبرية مصابة بالسرطان، أن كلوريد الصوديوم، المعروف أكثر باسم ملح الطعام، مادة سامة للخلايا السرطانية، ويوفر إمكانية للعلاج الذي له آثار جانبية سلبية أقل من العلاجات الحالية.

وتوصل فريق العلماء بقيادة الأستاذ المساعد في الكيمياء بالجامعة، جين تشيه، إلى أن جزيئات الملح النانوية يمكن أن تستخدم كحصان طروادة يقوم بإيصال الأيونات إلى داخل الخلية ثم تقوم بتعطيل البيئة الداخلية للخلية، ما يؤدي إلى موتها، ثم تعود جزيئات الملح النانوية إلى طبيعتها كملح عند تحلل الخلايا، وبالتالي فإنها ليست ضارة بالجسم.

ووفقا للدراسة، فإن الخلايا المصابة تحتوي على نسب عالية من الصوديوم، وعندما تتعرض لجزيئات الملح النانوية، يتم تدميرها، مع بقاء الأنسجة سليمة لأنه بالنسبة للجسم هو مجرد ملح عادي، حسبما نقل موقع "نيوز وايز".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الذهب تشهد استقرارًا بعد تراجعها 15 جنيهًا
» مفاجأة السويسري لإفريقيا.. "فايلر" يجهز لاعبًا أبهره أمام الزمالك
» الاتحاد السكندري يضم مهاجم النجم الساحلي
» الأزهر: هذا ما يجب فعله عند خسوف القمر
» الأهلي بزيه الأحمر أمام بلاتينيوم غدًا
» بالصور.. الثلوج تغطي سانت كاترين
» بالفيديو.. اغتيال مراسل تلفزيوني على الهواء في العراق
» «فايلر» عن مواجهة الأهلي وبلاتنيوم: جاهزون
» علاقة بين القتيل والزوج.. تطور جديد في قضية «نانسي عجرم»
» العراق يشكو إيران إلى مجلس الأمن
» بالصور.. افتتاح المعبد اليهودي بعد ترميمه بتكلمة 100 مليون جنيه

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر