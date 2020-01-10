» بعد التعاقد مع كهربا.. رمضان صبحي وتصريح مفاجئ

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أثار رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقائد المنتخب مصر الأوليمبي، الغموض حول موقفه من الإستمرار مع فريقه الحالي مشيراً إلى أنه سيحسم موقفه في شهر يونيو المقبل.
وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية اليوم الجمعة: "أي لاعب يتمنى الاحتراف، وعقدي مع الأهلي مستمر حتى شهر يونيو المقبل، ومن الصعب تحديد موقفي في الفترة الحالية، وقد تحدث أمور كثيرة حتي هذا الوقت وتفكيري الأن منصب على العودة من الإصابة".

وتابع :"علاقتي بمحمود كهربا جيدة، وسعيد بتعاقد الأهلي معه، ولا يوجد تجديد عقد معي لأني معار لنهاية الموسم، وأتمني التوفيق لكهربا مع الأهلي بالتأكيد".

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