مؤثر.. وفاة واعظ فلسطيني أثناء حديثه عن وفاة الرسول

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وفاة واعظ فلسطيني أثناء حديثه عن وفاة الرسول
وفاة واعظ فلسطيني أثناء حديثه عن وفاة الرسول
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عبد القادر وحيد

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الكويت

وفاة

محمود عبد اللطيف

وفاة الرسول

انتشر مقطع فيديو لواعظ فلسطيني  بالكويت أثناء إلقائه محاضرة عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكتب الناشط عمر مدنية على حسابه في تويتر : " لحظة وفاة الشيخ محمود عبداللطيف عبدالباقي من أهل فلسطين المقيمين في الكويت خلال حديثه عن وفاة الرسول في ليلة جمعة وهو يلقي موعظة عامة وكان آخر كلامه لا إله إلا الله.. ما أجملها من خاتمة" .

وحظي الفيديو بتعاطف  كبير من قبل رواد تويتر، حيث علق أحد المغردين : " لا اله إلا الله،دائمًا وابدأ، اللهم احسن خاتمتنا واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله".

وعلق آخر : "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ? إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".

كما تعجب أحد المعلقين بالقول : " سبحان الله كلامه عن الرسول الكريم و آخر قوله لا إله إلا الله".


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