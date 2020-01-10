  • الجمعة 10 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:47 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وفاة واعظ فلسطيني أثناء حديثه عن وفاة الرسول

مؤثر.. وفاة واعظ فلسطيني أثناء حديثه عن وفاة الرسول

الصاروخ

لحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

أبو مهدي المهندس

فيديو نادر لأبو مهدي المهندس: نريد تدمير السعودية وليس إسرائيل

حادث أتوبيس "بني سويف"

بالأسماء.. 25 مصابا وقتيلين في حادث مروع ببني سويف

الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية

" دي أفضل طريقة"..مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي

من الحريق

شاهد.. حريق ضخم يثير الذعر في جدة والدفاع المدني يتحرك

الزمالك وزيسكو

الموعد والقنوات الناقلة للزمالك وزيسكو بأفريقيا

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

مقتل مساعد قاسم سليماني بسوريا

خبير عسكري: هذا هو السبب الحقيقي لقتل "سليماني"

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

تامر أمين يفجر مفاجأة مدوية بشأن سعر الدولار

بالفيديو..

خبير عسكري: هذا هو السبب الحقيقي لقتل "سليماني"

آخر الأخبار

مقتل مساعد قاسم سليماني بسوريا
مقتل مساعد قاسم سليماني بسوريا
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

السبب الحقيقي لرفض "صلاح" حضور حفل الأفضل في إفريقيا

#

هذا ما فعله ترامب قبل لحظات من مقتل "قاسم سليماني"

#

" توتا" يكشف السبب الحقيقي وراء توقف "مسرح مصر"

#

رجل أعمال شهير بعد مقتل سليماني : فهموني هو معانا ولا ضدنا

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، أن الجنرال قاسم سليماني الذي قتلته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، كان الرجل الثاني في طهران، وبغض النظر عن منصبه فإن الشعب الإيراني كان يرى "سليماني رامبو إيران".
وأضاف "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن "سليماني" كان يسيطر على أربع دول في المنطقة، حيث كان يسيطر على لبنان من خلال حزب الله، واليمن من خلال الحوثيين، والحشد الشعبي في العراق، وسوريا بدعم مباشر، لافتَا إلى أن "سليماني" كان مهندسًا في السياسة والأعمال الإرهابية في المنطقة، ولذلك كان مقتله ضربة مؤلمة لإيران.
وأشار "فرج" إلى أن الولايات المتحدة قتلت "سليماني" لأنه كان يخطط للاستيلاء على السفارة الأمريكية في بغداد، وحجز رهائن أمريكان في السفارة، لإسقاط الرئيس الأمريكي سياسيًا، كما حدث مع الرئيس جيمي كارتر على خليفة احتجار رهائن في السفارة الأمريكية بطهران.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أول فرمان لمدرب الإسماعيلى الجديد
» شرط بسيط لـ"ملياردير" لمنح متابعيه 9 ملايين دولار
» شاهد.. الثلوج تغطي جبال "تبوك"
» سر تأجيل لقاء طنطا والجونة 48 ساعة
» الأهلى يؤدى مرانه الأخير بزيمبابوى
» قطع المياه عن 5 أحياء بالجيزة .. تعرف عليها
» الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة
» أزمة في بريطانيا بعد قرار الأمير هاري ترك العائلة المالكة
» إيران ترد على سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ
» وزير إسرائيلي يدعو دول الخليج لـ"الاتحاد" مع تل أبيب
» أكبر قوة تطوعية للإطفاء في العالم تكافح حرائق أستراليا

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية