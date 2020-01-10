متحدث "الري": هذا ما طلبته مصر وترفضه إثيوبيا

10 يناير 2020 - 12:40 ص

قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات على المستوى الفني بين مصر وأثيوبيا والسودان لبحث ملف سد النهضة.



وأشار "السباعي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه تم عقد 3 اجتماعات بين وزراء الري للدول الثلاث سعيًا وراء تقريب وجهات النظر، موضحًا أنه لم يتم تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث بالشكل المنشود.

